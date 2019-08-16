«Сяомі» випустила 3D-книгу про Гаррі Поттера.

https://racurs.ua/ua/n125636-xiaomi-vypustyla-3d-knygu-pro-garri-pottera-foto.html

Ракурс

Компанія Xiaomi (Сяомі) здивувала черговою новинкою. Китайський гігант вирішив порадувати шанувальників романів Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.

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Світ побачила 3D-книга про юнака-чарівника, розміри якої складають 242×289×60 мм в складеному і 1089×867 мм в розкладеному стані. Розробники стверджують, що у книзі відображені понад 70 класичних сцен з різних частин фільму про Поттера. Про це повідомляє 4PDA із посиланням на News.mydrivers.com.

Всі елементи книжки розкладаються в повноцінні 3D-макети. Всього є п’ять локацій: головний замок, вежа, село Хогвартс, ліс та стадіон для битв в квідич. Загалом у книзі є майже 1 тис. елементів. Для того, щоб переглянути книгу та взаємодіяти з різними її частинами потрібні 3D-окуляри. «Сяомі» оцінила цю книгу в 47 дол.

Як відомо, серія книг «Гаррі Поттер» складається з семи фантастичних романів англійської письменниці Джоан Роулінг. Її творчість про юного чарівника здобула таку популярність у всьому світі, що була екранізована в серії однойменних кінофільмів. Книги про Поттера одержали світове визнання, виграли низку нагород і вийшли тиражем понад 400 млн примірників.

Нагадаємо, компанії Xiaomi (Сяомі) та Samsung (Самсунг) готують до випуску смартфон, розширення основної камери якого складе 108 мегапікселів. Такий мобільний гаджет може похизуватися знімками, які будуть не гіршими, ніж роблять професійні фотоапарати.