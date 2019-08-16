Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Авто Бонда продали на аукціоні. Фото: flickr.com

Легендарний автомобіль Джеймса Бонда продали з молотка (ФОТО)

16 сер 2019, 21:21
999

Автомобіль Aston Martin DB5, який оснащений низкою кіношно-шпигунських пристроїв, за 6,4 млн дол. продали на аукціоні Sotheby’s в американському місті Монтерей.

Loading...

Покупець автомобіля побажав залишитися невідомим. Машина оснащена механізмом для зміни номерних знаків, висувним куленепробивним заднім екраном, кріслом-катапультою. Також тут є система для пуску димових гранат, розпилення масла. Про це повідомляється на сайті Sotheby’s.

Машина в 60- роках було побудованих виробником для компанії Eon Productions, яка знімала фільми про британського шпигуна Джеймса Бонда. Цей автомобіль дуже близький за конструкцією до серійного спорткара.

Як відомо, Aston Martin DB5 був випущений в 1963 році компанією «Астон Мартін». Абревіатура DB пояснює ініціали Девіда Брауна, власника компанії в 1947—1972 роках. Загалом був випущений 1 тис. 21 автомобіль Aston Martin DB5.

Автомобіль, яким користувався герой фільмів про Бонда. Фото: sothebys.com

Автомобіль, яким користувався герой фільмів про Бонда. Фото: sothebys.com

Нагадаємо, американський аукціон колекційних автомобілів Mecum виставить на продаж лімузин Lincoln Continental (Лінкольн) 1967 року випуску. Це авто свого часу належало «королю рок-н-ролу» Елвісу Преслі.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини за 16 серпня: НАБУ закрило справу проти Гройсмана, а суд арештував Гримчака

У п’ятницю, 16 серпня, Антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження проти прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Суд у Чернігові на два місяці арештував заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака

Новини України
22:52
Новини партнерів
Загрузка...