Авто Бонда продали на аукціоні. Фото: flickr.com

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Ракурс

Автомобіль Aston Martin DB5, який оснащений низкою кіношно-шпигунських пристроїв, за 6,4 млн дол. продали на аукціоні Sotheby’s в американському місті Монтерей.

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Покупець автомобіля побажав залишитися невідомим. Машина оснащена механізмом для зміни номерних знаків, висувним куленепробивним заднім екраном, кріслом-катапультою. Також тут є система для пуску димових гранат, розпилення масла. Про це повідомляється на сайті Sotheby’s.

Машина в 60- роках було побудованих виробником для компанії Eon Productions, яка знімала фільми про британського шпигуна Джеймса Бонда. Цей автомобіль дуже близький за конструкцією до серійного спорткара.

Як відомо, Aston Martin DB5 був випущений в 1963 році компанією «Астон Мартін». Абревіатура DB пояснює ініціали Девіда Брауна, власника компанії в 1947—1972 роках. Загалом був випущений 1 тис. 21 автомобіль Aston Martin DB5.

Нагадаємо, американський аукціон колекційних автомобілів Mecum виставить на продаж лімузин Lincoln Continental (Лінкольн) 1967 року випуску. Це авто свого часу належало «королю рок-н-ролу» Елвісу Преслі.