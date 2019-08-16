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Ракурс
Авто Бонда продали на аукционе. Фото: flickr.com

Легендарный автомобиль Джеймса Бонда продали с молотка (ФОТО)

16 авг 2019, 21:21
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Автомобиль Aston Martin DB5, который оснащен рядом киношно-шпионских устройств, за 6,4 млн долл. продали на аукционе Sotheby’s в американском городе Монтерей.

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Покупатель автомобиля пожелал остаться неизвестным. Машина оснащена механизмом для смены номерных знаков, выдвижным пуленепробиваемым задним экраном, креслом-катапультой. Также здесь есть система для пуска дымовых гранат, распыления масла. Об этом сообщается на сайте Sotheby’s.

Машина в 60-годах была построена производителем для компании Eon Productions, которая снимала фильмы о британском шпионе Джеймсе Бонде. Этот автомобиль очень близок по конструкции к серийному спорткару.

Как известно, Aston Martin DB5 был выпущен в 1963 году компанией «Астон Мартин». Аббревиатура DB объясняет инициалы Дэвида Брауна, владельца компании в 1947—1972 годах. Всего был выпущен 1 тыс. 21 автомобиль Aston Martin DB5.

Автомобиль, которым пользовался герой фильмов о Бонде. Фото: sothebys.com

Автомобиль, которым пользовался герой фильмов о Бонде. Фото: sothebys.com

Напомним, американский аукцион коллекционных автомобилей Mecum выставит на продажу лимузин Lincoln Continental (Линкольн) 1967 года выпуска. Это авто в свое время принадлежало «королю рок-н-ролла» Элвису Пресли.


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