Юрію Гримчаку суд обрав запобіжний захід. Фото: Андрій Дубчак

https://racurs.ua/ua/n125637-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-grymchaku.html

Ракурс

Деснянський районний суд міста Чернігова 16 серпня обрав запобіжний захід заступнику глави Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Юрію Гримчаку.

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Феміда арештувала затриманого за підозрою в шахрайстві урядовця на два місяці — 60 діб. Крім того, суд призначив заступнику міністра заставу в розмірі 6 млн грн. Трансляцію судового засідання вів один із українських телеканалів.

Прокуратура просила арештувати чиновника з альтернативою застави у 12 млн грн, а адвокат Гримчака заявляла, що взагалі немає підстав для обрання заступнику міністра запобіжного заходу. Сам Гримчак на судовому засіданні заявив, що свого часу відмовлявся від величезних сум хабара.

Під час оголошення судового рішення сталася оказія — адвокат підозрюваного заявила, що рішенні суду вказано неправильні ініціали Гримчака. За словами захисника, замість «Юрія Миколайовича» суддя оголосила про арешт «Юрія Михайловича». Згодом суддя підтвердила помилку й пообіцявши, що буде її виправляти, вийшла з залу засідання.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України 14 серпня провели спецоперацію, в ході якої викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака, а також його помічника Ігоря Овдієнка. Згодом обом оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

У НАБУ згодом повідомили, що посадовець та його помічник шляхом обману заволоділи чужим майном — грошовими коштами в особливо великому розмірі. Гримчака та його помічника підозрюють у вимаганні хабара в сумі понад 1 млн дол.