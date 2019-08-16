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Ракурс
Заместитель главы МинВОТ Юрий Грымчак. Фото: Вести

Дело Грымчака: потерпевший доносил на судей и 100 раз звонил из СБУ

16 авг 2019, 16:25
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Потерпевшим по делу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака проходит совладелец компании «ЮрЖытло» Максим Святненко.

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В свое время он был кандидатом на должность в Антикоррупционном бюро, претендовал на кресло начальника отдела по работе со свидетелями и заявителями. В свое время Святненко заложил двух судей и сделал 100 звонков из Службы безопасности Украины. Об этом 16 августа сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на комментарий бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова в эфире «112 Украина».

Отмечается, что Грымчак и его помощник Овдиенко 8 августа взяли деньги в Святненко и пообещали повлиять на судей Верховного суда по вынесению решения, в котором был заинтересован Святненко. Компания «ЮрЖытло» судится о взыскании долга с другого предприятия.

Кроме того, потерпевший по делу о мошенничестве Грымчака в свое время был заявителем по делу против судьи Подольского суда Киева Татьяны Войтенко, которую НАБУ подозревает в получении взятки в размере 10 тыс. долл. Недавно Высший совет правосудия отстранил Войтенко от должности. Адвокат судьи выяснил, что за полтора месяца до открытия производства Святненко около 100 раз звонил с территории, где расположена Служба безопасности Украины.

Также Святненко является заявителем по делу судьи Барышевского суда Киевской области Александра Лысюка, которому в сентябре 2017 года вроде бы передали 2 тыс. 500 долл.

Напомним, 14 августа правоохранители задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, а также его помощника Игоря Овдиенко. Накануне Антикоррупционное бюро объявило обоим подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.


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