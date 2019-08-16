На Виннитчине лесхоз обзавелся элитной Toyota Camry за миллион гривен. Фото: toyota.com.ua

https://racurs.ua/n125623-na-vinnitchine-leshoz-obzavelsya-elitnoy-toyota-camry-za-million-griven.html

Ракурс

Лесники из Винницкой области в рамках госзакупок приобрели элитную Toyota Camry в премиум комплектации, договорная цена которой равна стоимости автомобиля в салоне с доплатой за цветовую гамму «черный металлик».

Loading...

Договор о покупке автомобиля за 995 тыс. грн сотрудники госпредприятия «Могилев-Подольское лесное хозяйство» заключили с компанией «Премиум Моторс». Поставщик должен был предоставить лесхозу указанную модель седана 2019 года выпуска, сообщают «Наші гроші» со ссылкой на тендерную систему Prozorro.

Такая модель Toyota укомплектована автоматической коробкой передач, подушками безопасности и круиз-контролем. Сиденья отделаны комбинированной кожей с перфорацией и оснащены системой обогрева. Также машина снабжена климат-контролем с независимым регулированием температуры зон водителя и пассажира, сенсорами парковки и прочими удобствами.

Известно, что директором компании-поставщика услуг является Юрий Галицкий, а конечным получателем денежных средств — Михаил Гвоздев, который в 2014 году прошел в Верховную Раду от «Блока Петра Порошенко», а через год сложил полномочия в связи с назначением на должность руководителя завода «Антонов». Затем Гвоздев стал главой совета директоров «Украинской авиастроительной компании».