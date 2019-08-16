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На Вінниччині лісгосп розжився елітною Toyota Camry за мільйон гривень. Фото: toyota.com.ua

На Вінниччині лісгосп розжився елітною Toyota Camry за мільйон гривень

16 сер 2019, 16:02
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Лісники з Вінницької області в рамках держзакупівель придбали елітну Toyota Camry в преміум комплектації, договірна ціна якої дорівнює вартості автомобіля в салоні з доплатою за колірну гамму «чорний металік».

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Договір про придбання автомобіля за 995 тис. грн співробітники держпідприємства «Могилів-Подільське лісове господарство» уклали з компанією «Преміум Моторс». Постачальник мав надати лісгоспу вказану модель седана 2019 року випуску, повідомляють «Наші гроші» з посиланням на тендерну систему Prozorro.

Така модель Toyota укомплектована автоматичною коробкою передач, подушками безпеки і круїз-контролем. Сидіння оздоблено комбінованою шкірою з перфорацією та системою обігріву. Також машина оснащена клімат-контролем із незалежним регулюванням температури зон водія та пасажира, сенсорами паркування й іншими зручностями.

Відомо, що директором компанії-постачальника послуг є Юрій Галицький, а кінцевим одержувачем коштів — Михайло Гвоздьов, який у 2014 році пройшов до Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенка», а через рік склав повноваження у зв’язку з призначенням на посаду керівника заводу «Антонов». Потім Гвоздьов став головою ради директорів «Української авіабудівної компанії».


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