Пожар в Одессе: в центре города сгорел отель, погибли восемь человек, скриншот видео

https://racurs.ua/n125639-v-centre-odessy-sgorel-otel-pogibli-vosem-chelovek-video.html

Ракурс

Восемь человек погибли в результате пожара в одесской гостинице. Огонь в центре курортного города вспыхнул в ночь с 16 на 17 августа.

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Горел отель «Токио Стар», который расположен вблизи рынка «Привоз» и пляжей «Отрада» и «Ланжерон», это Приморский район Одессы.

Кроме восьми погибших, пострадали еще 10 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Пожар начался на втором этаже и охватил площадь в 1 тыс. кв. м.

Отель и людей спасали 65 бойцов ГСЧС и 13 единиц техники.

Причины возгорания на улице Водопроводной пока не установлены, глава ГСЧС Николай Чечеткин в Фейсбук сообщил, что сегодня утром состоится брифинг относительно трагедии в Одессе, на котором пообещал обнародовать подробности ужасной новости.

«Ракурс» 15 августа сообщал о том, что в Киеве в районе метро «Лесная» сгорела маршрутка. Огонь полностью уничтожил маршрутный автобус сообщением Киев — Бровары.