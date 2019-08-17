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СБУ зловила ізраїльського наркоторговця, який втік із «Борисполя», фото — Сегодня
СБУ зловила ізраїльського наркоторговця, який втік із «Борисполя»https://racurs.ua/ua/n125643-sbu-zlovyla-izrayilskogo-narkotorgovcya-yakyy-vtik-iz-boryspolya.htmlРакурс
Служба безпеки України у суботу, 17 серпня, встановила місцезнаходження і зловила ізраїльського наркоторговця Амоса Дов Сільвера, який напередодні втік із аеропорту «Бориспіль».
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Це сталося в одній із областей України. В прес-службі СБУ повідомили, що найближчим часом Сільвера екстрадують ще раз.
Блогер Юрій Бутусов написав у Facebook, що Амоса Дов Сільвера знайшли в Умані.
Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримало трьох співробітників СБУ, які підозрюються у допомозі втечі наркоторговця під час процедури екстрадиції.
Відомий наркоторговець Амос Дов Сільвер, який очолював масштабну мережу збуту Telegrass і мав бути переданий Україною владі Ізраїлю, вчора втік від співробітників СБУ в аеропорту «Бориспіль». Він зник після проходження паспортного контролю, зайшовши у зону Duty Free.
За даним фактом прокуратура порушила кримінальне провадження відповідно ст. 393 КК України (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти). Силовиків, які супроводжували злочинця, відсторонено від розслідування.
При цьому в Прикордонній службі України заявили, що Дов Сільвер взагалі не проходив паспортний контроль і навіть не наближався до нього.
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