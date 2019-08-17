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СБУ зловила ізраїльського наркоторговця, який втік із «Борисполя», фото — Сегодня

СБУ зловила ізраїльського наркоторговця, який втік із «Борисполя»

17 сер 2019, 10:04
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Служба безпеки України у суботу, 17 серпня, встановила місцезнаходження і зловила ізраїльського наркоторговця Амоса Дов Сільвера, який напередодні втік із аеропорту «Бориспіль».

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Це сталося в одній із областей України. В прес-службі СБУ повідомили, що найближчим часом Сільвера екстрадують ще раз.

Блогер Юрій Бутусов написав у Facebook, що Амоса Дов Сільвера знайшли в Умані.

Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримало трьох співробітників СБУ, які підозрюються у допомозі втечі наркоторговця під час процедури екстрадиції.

Відомий наркоторговець Амос Дов Сільвер, який очолював масштабну мережу збуту Telegrass і мав бути переданий Україною владі Ізраїлю, вчора втік від співробітників СБУ в аеропорту «Бориспіль». Він зник після проходження паспортного контролю, зайшовши у зону Duty Free.

За даним фактом прокуратура порушила кримінальне провадження відповідно ст. 393 КК України (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти). Силовиків, які супроводжували злочинця, відсторонено від розслідування.

При цьому в Прикордонній службі України заявили, що Дов Сільвер взагалі не проходив паспортний контроль і навіть не наближався до нього.

Джерело: Ракурс


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