СБУ поймала израильского наркоторговца, сбежавшему из «Борисполя», фото — Сегодня

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Ракурс

Служба безопасности Украины в субботу, 17 августа, установила местонахождение и поймала израильского наркоторговца Амоса Дов Сильвера, который накануне сбежал из аэропорта «Борисполь».

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Это произошло в одной из областей Украины. В пресс-службе СБУ сообщили, что в ближайшее время Сильвера экстрадируют еще раз. Блогер Юрий Бутусов написал в Facebook, что Амоса Дов Сильвера нашли в Умани.

Государственное бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры задержало трех сотрудников СБУ, которые подозреваются в помощи побегу наркоторговца во время процедуры экстрадиции.

Известный наркоторговец Амос Дов Сильвер, который возглавлял масштабную сеть сбыта Telegrass и должен был быть передан Украиной властям Израиля, вчера убежал от сотрудников СБУ в аэропорту «Борисполь». Он исчез после прохождения паспортного контроля, войдя в зону Duty Free.

По данному факту прокуратура возбудила уголовное производство в соответствии со ст. 393 УК Украины (побег из места лишения свободы или из-под стражи). Силовиков, которые сопровождали преступника, отстранили от расследования.

При этом в Пограничной службе Украины заявили, что Дов Сильвер вообще не проходил паспортный контроль и даже не приближался к нему.