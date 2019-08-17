«Откаты» за бесплатные лекарства для онкобольных: полиция рассказала о схемах в Институте рака, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n125642-otkaty-za-besplatnye-lekarstva-dlya-onkobolnyh-policiya-rasskazala-o-shemah-v-institute-raka.html

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Полиция разоблачила группу врачей, которых подозревают в организации коррупционной схемы назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан. «Откаты» получали чиновники Института рака в Киеве.

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О преступных схемах рассказали в Фейсбук столичного Управления защиты экономики. Следователи 16 августа провели обыски у служебных лиц Национального института рака. Оперативники задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды от онкобольных.

Кроме того, деньги требовались и от предпринимательских структур за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института.

По словам правоохранителей, суммы взяток за бесплатные медпрепараты, которые закупались для Института рака за государственные средства, колебались от 3 до 7 тыс. грн, а суммы «откатов» за победу в тендере составляли 15−20% от общей стоимости заключенных сделок.

Во время обысков в кабинетах Национального института рака и дома у фигурантов дела изъяли документацию, а в служебном кабинете одного из фигурантов 20 тыс. грн.

В полиции решают об уведомлении фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.