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«Відкати» за безкоштовні ліки для онкохворих: поліція розповіла про схеми в Інституті раку, фото — Нацполіція

«Відкати» за безкоштовні ліки для онкохворих: поліція розповіла про схеми в Інституті раку (ФОТО)

17 сер 2019, 09:45
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Поліція викрила групу лікарів, яких підозрюють в організації корупційної схеми призначення та видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих громадян. «Відкати» отримували посадовці Інституту раку в Києві.

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Про злочинні схеми розповіли у Фейсбук столичного Управління захисту економіки. Слідчі 16 серпня провели обшуки у службових осіб Національного інституту раку. Оперативники задокументували факти вимагання та отримання лікарями неправомірної вигоди від онкохворих.

«Відкати» за безкоштовні ліки для онкохворих: поліція розповіла про схеми в Інституті раку, фото — Нацполіція

Крім того, гроші вимагалися і від підприємницьких структур за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб Інституту.

За словами правоохоронців, суми хабарів за безкоштовні медпрепарати, які закуповувалися для Інституту раку за державні кошти, коливалися від 3 до 7 тис. грн, а суми «відкатів» за перемогу у тендері становили 15−20% від загальної вартості укладених угод.

«Відкати» за безкоштовні ліки для онкохворих: поліція розповіла про схеми в Інституті раку, фото — Нацполіція

Під час обшуків у кабінетах Національного інституту раку та в помешканнях фігурантів справи вилучили документацію, а у службовому кабінеті одного з фігурантів 20 тис. грн.

У поліції вирішують щодо повідомлення фігурантам про підозру в учиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

«Відкати» за безкоштовні ліки для онкохворих: поліція розповіла про схеми в Інституті раку, фото — Нацполіція

Джерело: Ракурс


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