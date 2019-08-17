«Відкати» за безкоштовні ліки для онкохворих: поліція розповіла про схеми в Інституті раку, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n125642-vidkaty-za-bezkoshtovni-liky-dlya-onkohvoryh-policiya-rozpovila-pro-shemy-v-instytuti-raku-foto.html

Ракурс

Поліція викрила групу лікарів, яких підозрюють в організації корупційної схеми призначення та видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих громадян. «Відкати» отримували посадовці Інституту раку в Києві.

Loading...

Про злочинні схеми розповіли у Фейсбук столичного Управління захисту економіки. Слідчі 16 серпня провели обшуки у службових осіб Національного інституту раку. Оперативники задокументували факти вимагання та отримання лікарями неправомірної вигоди від онкохворих.

Крім того, гроші вимагалися і від підприємницьких структур за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб Інституту.

За словами правоохоронців, суми хабарів за безкоштовні медпрепарати, які закуповувалися для Інституту раку за державні кошти, коливалися від 3 до 7 тис. грн, а суми «відкатів» за перемогу у тендері становили 15−20% від загальної вартості укладених угод.

Під час обшуків у кабінетах Національного інституту раку та в помешканнях фігурантів справи вилучили документацію, а у службовому кабінеті одного з фігурантів 20 тис. грн.

У поліції вирішують щодо повідомлення фігурантам про підозру в учиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.