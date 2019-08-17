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Окупанти в Криму випадково запустили ракету «повітря-земля», фото — Вікіпедія

Окупанти в Криму випадково запустили ракету «повітря-земля»

17 сер 2019, 09:18
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Окупанти в Криму під час перевірки випадково запустили ракету «повітря-земля» Х-29ТД. Вона пролетіла через ворота авіаційного ангара.

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Російське Міністерство оборони спробує стягнути з двох військовослужбовців понад 45 млн рублів за випадково запущені ракети, які довелося списати, повідомляє «Коммерсант».

Цей випадок стався ще 1 жовтня 2017 року. Військовослужбовці Олексій Чебанов та Микола Звєрєв перевіряли ракету Х-29ТД в одній з військових частин кримського міста Саки. Вони не дотрималися регламенту робіт і під час перевірки подали струм на піропатрони.

Одна з ракет знесла ворота, частину стіни авіаційного ангара і завдала інші пошкодження. Її бойова частина не спрацювала, проте в результаті довелося списати дві ракети і комплекс «Ока», призначений для перевірки ракет.

З ракетами Х-29ТД літає багатоцільовий важкий винищувач Су-30СМ. Вони мають довжину приблизно 4 м і масу 700 кг. Це високоточна авіаційна ракета класу «повітря-земля» малого радіусу дії. Призначена для знищення укріплених цілей, таких як залізобетонні споруди, мости, бетонні злітно-посадкові смуги, кораблі водотоннажністю до 10 тис. тонн і підводні човни у надводному положенні.

Нагадаємо, що на початку серпня в Росії на полігоні стався вибух, пожежа і витік радіації під час випробовувань нової ракети на ядерному паливі.

Джерело: Ракурс


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