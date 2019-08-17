Оккупанты в Крыму случайно запустили ракету «воздух-земля», фото — Википедия

https://racurs.ua/n125641-okkupanty-v-krymu-sluchayno-zapustili-raketu-vozduh-zemlya.html

Ракурс

Оккупанты в Крыму во время проверки случайно запустили ракету «воздух-земля» Х-29ТД. Она пролетела через ворота авиационного ангара.

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Российское Министерство обороны попытается взыскать с двух военнослужащих более 45 млн рублей за случайно запущенные ракеты, которые пришлось списать, сообщает «Коммерсант».

Этот случай произошел еще 1 октября 2017 года. Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев проверяли ракету Х-29ТД в одной из военных частей крымского города Саки. Они не придерживались регламента работ и при проверке подали ток на пиропатроны.

Одна из ракет снесла ворота, часть стены авиационного ангара и нанесла другие повреждения. Ее боевая часть не сработала, однако в итоге пришлось списать две ракеты и комплекс «Ока», предназначенный для проверки ракет.

С ракетами Х-29ТД летает многоцелевой тяжелый истребитель Су-30СМ. Они имеют длину около 4 м и массу 700 кг. Это высокоточная авиационная ракета класса «воздух-земля» малого радиуса действия. Предназначена для уничтожения укрепленных целей, таких как железобетонные сооружения, мосты, бетонные взлетно-посадочные полосы, корабли водоизмещением до 10 тыс. тонн и подводные лодки в надводном положении.

Напомним, что в начале августа в России на полигоне произошел взрыв, пожар и утечка радиации во время испытаний новой ракеты на ядерном топливе.