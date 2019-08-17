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Дело о причастности Портнова к оккупации Крыма закрыли, фото — Радио Свобода

Дело о причастности Портнова к оккупации Крыма закрыли (ДОКУМЕНТ)

17 авг 2019, 08:49
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Служба безопасности Украины (СБУ) и прокуратура Крыма сообщили, что закрыли дело против члена команды беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Юрист опубликовал документы, свидетельствующие о прекращении уголовного производства по делу, в котором он обвинялся в государственной измене.

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Портнов 16 августа опубликовал в своем Телеграм-канале документы из правоохранительных органов. В письмах указано, что уголовное производство закрыли 15 августа в связи с отсутствием в действиях Портнова состава уголовного преступления. Прокуратура Крыма ответила на его запрос о том, что не расследует дела, в которых бывший заместитель президентской администрации имеет статус подозреваемого или обвиняемого.

Друзья, информирую вас, что фейковые усилия Порошенко привязать меня к делу о госизмене и якобы моем участии в оккупации Крыма получили свое процессуальное завершения. Уголовное дело закрыто, — написал Портнов.

Кроме того, в Службе безопасности сообщили, что о подозрении Портнова они не сообщали и в розыск его не объявляли.

Дело о причастности Портнова к оккупации Крыма закрыли, фото — Телеграм Портнова

Дело о причастности Портнова к оккупации Крыма закрыли, фото — Телеграм Портнова

Дело о причастности Портнова к оккупации Крыма закрыли, фото — Телеграм Портнова

Ранее сообщалось, что управление СБУ в Крыму расследовало дело о причастности Портнова к аннексии Крыма в 2014 году. Весной 2018 года против Портнова открыли производство по статье «Государственная измена». В этом году суд признал это недостоверной информацию.

В 2019 году Портнов начал юридическую атаку на экс-президента Петра Порошенко, инициируя уголовные производства против него. В июне юристы Порошенко пошли в атаку и против экс-заместителя главы Администрации президента открыли новое дело — по факту его заявлений, которые считают заведомо ложными.

Источник: Ракурс


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