Cправу про причетність Портнова до окупації Криму закрили, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n125640-cpravu-pro-prychetnist-portnova-do-okupaciyi-krymu-zakryly-dokument.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) і прокуратура Криму повідомили, що закрили справу проти члена команди президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Юрист опублікував документи, які свідчать про припинення кримінального провадження у справі, в якій він звинувачувався у державній зраді.

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Портнов 16 серпня оприлюднив у своєму Телеграм-каналі документи із правоохоронних органів. У листах зазначено, що кримінальне провадження закрили 15 серпня у зв’язку з відсутністю в діях Портнова складу кримінального правопорушення. Прокуратура Криму відповіла на його запит про те, що не розслідує справ, у яких колишній заступник президентської адміністрації має статус підозрюваного чи обвинувачуваного.

Друзі, інформую вас, що фейкові зусилля Порошенко прив’язати мене до справи про держзраду і нібито мою участь в окупації Криму отримали своє процесуальне завершення. Кримінальну справу закрито, — написав Портнов.

Крім того, в Службі безпеки повідомили, що про підозру Портнову вони не повідомляли та в розшук його не оголошували.

Раніше повідомлялося, що управління СБУ у Криму розслідувало справу щодо причетності Портнова до анексії Криму у 2014 році. Навесні 2018 року проти Портнова відкрили провадження за статтею «Державна зрада». Цього року суд визнав це недостовірною інформацію.

У 2019 році Портнов розпочав юридичну атаку на екс-президента Петра Порошенка, ініціюючи кримінальні провадження проти нього. У червні юристи Порошенка пішла в атаку й проти екс-заступника глави Адміністрації президента відкрили нову справу — за фактом його заяв, які вважають завідомо неправдивими.