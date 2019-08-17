Пожар в Одессе: владелец гостиницы не допустил ГСЧС на проверку объекта, фото — ГСЧС

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Владелец отеля «Токио Стар» в июле этого года не допустил сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям к проверке объекта. ГСЧС составила соответствующий акт о недопуске и передала его в правоохранительные органы.

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Об обстоятельствах пожара, во время которого погибли восемь человек, сегодня на брифинге рассказал руководитель ГСЧС Николай Чечеткин.

По его словам, владелец сослался на изменение формы собственности отеля, которая недавно состоялась, и не допустил инспекторов.

Спасатели пока не могут подробно сообщить о причине пожара, поскольку идет следствие. Но, по их словам, самое сильное задымление было на втором этаже здания.

Всего в отеле этой ночью находилось до 200 человек. Среди десяти пострадавших, которых отвезли в больницы, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Чечеткин сообщил, что спасателям поздно сообщили о пожаре, кроме того, некоторые комнаты в отеле были без окон.

Эвакуированных во время пожара в центре Одессы людей временно разместили в автобусах. Полиция открыла уголовное производство по факту гибели людей во время пожара.