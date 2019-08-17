На западе Украины упал военный вертолет, фото - Авиапром

https://racurs.ua/n125645-na-zapade-ukrainy-upal-voennyy-vertolet.html

Ракурс

Военный вертолет Ми-2 потерпел крушение во Львовской области. Это произошло в Бродовском районе, в котором дислоцируется 16-я отдельная бригада армейской авиации Сухопутных сил ВСУ.

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Об инциденте сообщила «Газета по-украински» со ссылкой на пресс-секретаря территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Зоряну Тивин.

В результате падения обошлось без жертв. В Минобороны Украины пока не комментируют эту информацию.

Вертолет разбился при взлете во время учений, которые проводились на территории военной части А2595. На борту находились двое военных, которые не пострадали.

Машина упала на правый бок, находясь на высоте 3−4 метра. Пожара после падения не возникло. На месте аварии работают следователи ГБР и военные прокуроры, которые выясняют обстоятельства и причину происшествия.

Ми-2 — советский многоцелевой вертолет, разработанный в начале 1960-х годов. Массовое производство этих вертолетов завершилось в 1992 году, к тому моменту было построено более 5,4 тыс. машин.

Напомним, что в конце мая во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8. Тогда погибли четыре летчика вместе с командиром 16-й отдельной бригады.