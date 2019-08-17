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Пожар в Одессе: сгоревший отель сняли с дрона, фото — "Думская"

Барак, депо или отель? Сгоревший в Одессе «Токио Стар» сняли с дрона (ФОТО, ВИДЕО)

17 авг 2019, 11:55
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Сгоревший в Одессе отель «Токио Стар» сняли с высоты птичьего полета. Камера дрона зафиксировала последствия пожара, который сегодня ночью унес жизни восьми человек. Еще десять пострадавших находятся в больницах города.

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Пожар в Одессе: сгоревший отель сняли с дрона, фото — "Думская"

Как видно из видео и фото, пламя прожгло половину крыши очень длинного сооружения. Можно понять, что пламенем была охвачена половина второго этажа здания. Кое-где на шиферной кровле видны дыры.

Само же здание отеля, который очевидно когда-то переоборудовали на основе травмайного депо, уцелело.

Напомним, что владелец отеля «Токио Стар» в июле этого года не допустил сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям к проверке объекта и ГСЧС составила соответствующий акт о недопуске.

Всего в отеле этой ночью находилось до 200 человек. Руководитель ГСЧС Чечеткин сообщил, что спасателей поздно сообщили о пожаре, кроме того, некоторые комнаты в отеле не имели окон.

Пожар в Одессе: сгоревший отель сняли с дрона, фото — "Думская"

Бизнесмен Вадим Черный, которому принадлежит сгоревший отель «Токио Стар», прокомментировал пожар.

Произошла катастрофа. Если будет установлена ​​любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь, — заявил Черный в комментарии «Радио Свобода».

Прокомментировал трагедию и президент Владимир Зеленский.

Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара, отвечать будет Вадим Черний, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости. Ведь нельзя ставить собственную прибыль выше человеческие жизни. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших, — говорится в сообщении Зеленского в Фейсбук.

Пожар в Одессе: сгоревший отель сняли с дрона, фото — "Думская"

Пожар в Одессе: сгоревший отель сняли с дрона, фото — "Думская"

Пожар в Одессе: сгоревший отель сняли с дрона, фото — "Думская"

Источник: Ракурс


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