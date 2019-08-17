Пожар в Одессе: сгоревший отель сняли с дрона, фото — "Думская"

https://racurs.ua/n125646-barak-depo-ili-otel-sgorevshiy-v-odesse-tokio-star-snyali-s-drona-foto-video.html

Ракурс

Сгоревший в Одессе отель «Токио Стар» сняли с высоты птичьего полета. Камера дрона зафиксировала последствия пожара, который сегодня ночью унес жизни восьми человек. Еще десять пострадавших находятся в больницах города.

Loading...

Как видно из видео и фото, пламя прожгло половину крыши очень длинного сооружения. Можно понять, что пламенем была охвачена половина второго этажа здания. Кое-где на шиферной кровле видны дыры.

Само же здание отеля, который очевидно когда-то переоборудовали на основе травмайного депо, уцелело.

Напомним, что владелец отеля «Токио Стар» в июле этого года не допустил сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям к проверке объекта и ГСЧС составила соответствующий акт о недопуске.

Всего в отеле этой ночью находилось до 200 человек. Руководитель ГСЧС Чечеткин сообщил, что спасателей поздно сообщили о пожаре, кроме того, некоторые комнаты в отеле не имели окон.

Бизнесмен Вадим Черный, которому принадлежит сгоревший отель «Токио Стар», прокомментировал пожар.

Произошла катастрофа. Если будет установлена ​​любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь, — заявил Черный в комментарии «Радио Свобода».

Прокомментировал трагедию и президент Владимир Зеленский.