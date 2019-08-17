Мера пресечения Грымчаку: исправляя решение, суд ошибся еще раз

Мера пресечения Грымчаку: исправляя решение суд ошибся второй раз, фото — Главком

https://racurs.ua/n125649-mera-presecheniya-grymchaku-ispravlyaya-reshenie-sud-oshibsya-esche-raz.html

Ракурс

Деснянский райсуд Чернигова 17 августа решил исправить ошибки и оставить в силе решение об аресте заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака. Однако и сегодня не обошлось без ошибок в постановлении.

Loading...

Судья, председательствовавшая на заседании, неправильно указала в постановлении фамилию защитника Грымчака: Мятяш вместо Матяш, сообщается в трансляции, которую вело из зала суда «Громадське».

Адвокат Грымчака теперь будет подавать новое ходатайство — об исправлении ошибки в постановлении суда о рассмотрении ходатайства об исправлении ошибки. Матяш также сообщила, что судья не назвала порядок вступления в силу нового постановления.

Это также является основанием для подачи жалобы на судью в соответствующие органы. Я считаю, что она умышленно пошла на нарушение, чтобы направить Грымчака в СИЗО, — заявила адвокат по окончании заседания.

Матяш направит апелляционные жалобы на все решения судьи, а также жалобы в Высшую квалификационную комиссию судей и в Государственное бюро расследований.

Грымчак до сих пор находится в Деснянском суде Чернигова из-за ошибки в постановлении о взятии его под стражу. Вчера суд решил арестовать его на два месяца (60 суток) под залог в 6 млн грн, но в постановлении перепутали его личные данные. Грымчака назвали Юрием Михайловичем, а не Николаевичем. В постановлении также ошибочно назвали Дмитрия Мельника защитником Грымчака. На самом деле его интересы представляла Татьяна Матяш.

Сегодня Фемида решала, действительно ли решение об избрании меры пресечения, причем заседание проводила судья, председательствовавшая вчера.

«Ракурс» сообщал, что 14 августа Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долл. взятки. По версии следствия, они попались с поличным во время получения части средств в размере 480 тыс. долл.

Жена Грымчака Юлия назвала уголовное производство политическим заказом. 15 августа Грымчаку объявили подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах.