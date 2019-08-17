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Опади в більшості регіонів України 18 серпня не очікуються

Погода в Україні на 18 серпня: в більшості регіонів опади не очікуються (КАРТА)

17 сер 2019, 20:54
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Погода в Україні 18 серпня буде загалом теплішою, ніж сьогодні.

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Вночі температура становитиме 12−17°, на заході — 10−13°. Вдень — 22−27°.

На більшості території, окрім східних областей, істотні опади не очікуються. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 18 серпня очікується без опадів, хмарно з проясненнями. Вночі стовпчики термометрів покажуть 13−15°, вдень — 22−24°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

У Львові наступної доби опади також не очікуються, хмарно з проясненнями. Вночі температура становитиме 10−12°, вдень — 25−27°. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

В Одесі синоптики опадів також не прогнозують, хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі — 15−17°, вдень — 26−28°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

У Дніпрі 18 серпня також мине без опадів, хмарно з проясненнями. Вночі очікується 13−15°, вдень — 24−26°. Вітер південний, 3−8 м/с.

У Харкові ніч мине без опадів, вдень — дощ. Вночі температура повітря становитиме 14−16°, вдень — 23−25°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

На Закарпатті метеорологи опадів не обіцяють, хмарно з проясненнями. Вночі термометри покажуть 11−13°, вдень — 25−27°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Україні на 18 серпня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 18 серпня буде досить спокійною. Очікувати варто лише на невеликі збурення.

Геомагнітний стан в Києві 18 серпня. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики очікують, що в серпні 2019 року погода в Україні буде спекотнішою, ніж у цей період в попередні роки.

Джерело: Ракурс


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