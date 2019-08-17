Осадки в большинстве регионов Украины 18 августа не ожидаются

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Ракурс

Погода в Украине 18 августа будет в целом теплее, чем сегодня.

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Ночью температура составит 12−17°, на западе — 10−13°. Днем — 22−27°.

На большинстве территории, кроме восточных областей, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 18 августа ожидается без осадков, облачно с прояснениями. Ночью столбики термометров покажут 13−15°, днем — 22−24°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Во Львове в следующие сутки осадки также не ожидаются, облачно с прояснениями. Ночью температура составит 10−12°, днем — 25−27°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

В Одессе синоптики осадков также не прогнозируют, облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью — 15−17°, днем — 26−28°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

В Днепре 18 августа также пройдет без осадков, облачно с прояснениями. Ночью ожидается 13−15°, днем — 24−26°. Ветер южный, 3−8 м/с.

В Харькове ночь пройдет без осадков, днем — дождь. Ночью температура воздуха составит 14−16°, днем — 23−25°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

На Закарпатье метеорологи осадков не обещают, облачно с прояснениями. Ночью термометры покажут 11−13°, днем — 25−27°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 августа будет достаточно спокойной. Ожидать стоит лишь небольших возмущений.

Напомним, синоптики ожидают, что в августе 2019 года погода в Украине будет жарче, чем в этот период в предыдущие годы.