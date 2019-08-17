Алкоголизм и наркомания могут развиваться вследствие крошечной генетической мутации

https://racurs.ua/n125660-razvitie-alkogolnoy-zavisimosti-provociruet-kroshechnaya-geneticheskaya-mutaciya-uchenye.html

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Крошечная генетическая мутация может подвергать людей более высокому риску возникновения алкогольной или наркотической зависимости.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университета Оклахомы, сообщает издание EurekAlert.

Многие люди спрашивают: вызвана зависимость генами человека или семейной средой. Короткий ответ — это и то, и другое, — отмечают исследователи.

COMT — это название гена, который помогает организму управлять дофамином, химическим веществом, которое выделяется, когда человек употребляет алкоголь или принимает наркотики, такие как амфетамин. Исследователи сосредоточили внимание на небольшой мутации СОМТ. Оказалось, что существует связь между генами человека и проблемами в детстве.

Люди с этой мутацией гена COMT уязвимы к воздействию стресса в детстве, например, к разводу или эмоционально отдаленным родителям. Эта повышенная уязвимость часто приводит к употреблению алкоголя и наркотиков еще до 15-летнего возраста, что является одним из самых характерных предвестников дальнейшей зависимости.

Неприятности на ранних этапах жизни не делают всех алкоголиками, — отмечает доктор Уильям Ловалло из медицинского колледжа Университета Оклахомы. — Но это исследование показало, что люди с этой генетической мутацией будут иметь более высокий риск привыкания, когда они вырастают в условиях стрессовых ситуаций.

Поскольку ген COMT связан с тем, насколько хорошо работает дофамин в мозге, влияние этой генетической мутации особенно показательно.

Эта случайная мутация влияет на то, как ген COMT прекрасно работает у одного человека, но не так хорошо у другого, — отмечает Ловалло. — Гена зависимости не существует, но есть гены, которые реагируют на нашу окружающую среду так, что подвергают нас риску. Вы должны иметь соответствующую комбинацию для развития факторов риска.

Напомним, недавно ученые установили, что воздействие никотина в начале жизни провоцирует зависимость во взрослом возрасте.