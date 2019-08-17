Жан-Клод Юнкер, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n125659-prezidenta-evrokomissii-unkera-srochno-prooperiruut-v-luksemburge.html

Ракурс

Президента Еврокомиссии Жана Клода-Юнкера срочно прооперируют.

Loading...

Ему проведут холецистэктомию — хирургическое удаление желчного пузыря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня пресс-службой Еврокомиссии.

Отмечается, что в связи с этим Юнкеру пришлось прервать свой отпуск в Австрии.

Юнкер занимает пост главы Еврокомиссии с 2014 года. Срок его полномочий составляет пять лет и истекает в конце октября этого года.

Его преемник на этом посту уже выбран — новым главой Еврокомиссии станет бывший министр обороны Германии, член партии «Христианско-демократический союз» 60-летняя Урсула фон дер Ляйен. Свою работу на посту главы Еврокомиссии она начнет 1 ноября 2019 года. Она станет первой женщиной на этом посту.

Европейская комиссия — это высший орган исполнительной власти Евросоюза, фактически — «Кабинет министров» ЕС. В ее состав входят 28 комиссаров, представляющих все страны Евросоюза и отвечающих за специализированные направления.

Напомним, в начале июня, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Юнкер рассказал, скучает ли по его предшественнику Петру Порошенко.