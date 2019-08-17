Жан-Клод Юнкер, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n125659-prezydenta-ievrokomisiyi-unkera-terminovo-prooperuut-u-luksemburzi.html

Ракурс

Президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера терміново прооперують.

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Йому проведуть холецистектомію — хірургічне видалення жовчного міхура. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні прес-службою Єврокомісії.

Зазначається, що у зв’язку з цим Юнкерові довелося перервати свою відпустку в Австрії.

Юнкер займає посаду очільника Єврокомісії з 2014 року. Строк його повноважень становить п’ять років і спливає наприкінці жовтня цього року.

Його наступника на цій посаді вже обрано — новим очільником Єврокомісії стане колишній міністр оборони Німеччини, член партії «Християнсько-демократичний союз» 60-річна Урсула фон дер Ляйен. Свою роботу на посаді очільника Єврокомісії вона розпочне 1 листопада 2019 року. Вона стане першою жінкою на цій посаді.

Європейська комісія — це вищий орган виконавчої влади Євросоюзу, фактично — «Кабінет міністрів» ЄС. До її складу входять 28 комісарів, що представляють всі країни Євросоюзу та відповідають за спеціалізовані напрямки.

Нагадаємо, на початку червня, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Юнкер розповів, чи сумує за його попередником Петром Порошенком.