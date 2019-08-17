Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Жан-Клод Юнкер, фото: Wikimedia Commons

Президента Єврокомісії Юнкера терміново прооперують у Люксембурзі

17 сер 2019, 19:37
999

Президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера терміново прооперують.

Loading...

Йому проведуть холецистектомію — хірургічне видалення жовчного міхура. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні прес-службою Єврокомісії.

Зазначається, що у зв’язку з цим Юнкерові довелося перервати свою відпустку в Австрії.

Юнкер займає посаду очільника Єврокомісії з 2014 року. Строк його повноважень становить п’ять років і спливає наприкінці жовтня цього року.

Його наступника на цій посаді вже обрано — новим очільником Єврокомісії стане колишній міністр оборони Німеччини, член партії «Християнсько-демократичний союз» 60-річна Урсула фон дер Ляйен. Свою роботу на посаді очільника Єврокомісії вона розпочне 1 листопада 2019 року. Вона стане першою жінкою на цій посаді.

Європейська комісія — це вищий орган виконавчої влади Євросоюзу, фактично — «Кабінет міністрів» ЄС. До її складу входять 28 комісарів, що представляють всі країни Євросоюзу та відповідають за спеціалізовані напрямки.

Нагадаємо, на початку червня, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Юнкер розповів, чи сумує за його попередником Петром Порошенком.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Пожежа в Одесі: правоохоронці вилучили відеоархів готелю «Токіо Стар» (ВІДЕО)

Правоохоронці вилучили документацію та сервер з відеоархівом готелю «Токіо Стар», в котрому цієї ночі сталася пожежа, що забрала життя дев’яти осіб. Розглядаються три можливі причини виникнення пожежі

Новини України
22:04

Запобіжний захід Гримчаку: виправляючи ухвалу, суд помилився вдруге

Деснянський суд Чернігова 17 серпня вирішив виправити помилки й залишати у силі ухвалу про взяття під варту заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака, однак знову припустився помилки в ухвалі

Новини України
13:33
Новини партнерів
Загрузка...