В ЄС зафіксували найменшу кількість заяв на отримання притулку за останні п’ять років. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216157-naymenshu-kilkist-zayav-na-otrymannya-prytulku-zafiksuvaly-v-ies-za-ostanni-p-yat-rokiv.html

Ракурс

Кількість заяв на надання притулку в ЄС у першому півріччі 2026 року виявилася мінімальною за останні п’ять років.

З січня по червень країни Європейського Союзу отримали близько 332 тис. нових звернень. Це на 17% менше, ніж за аналогічний період у 2025 році. Ці цифри побили мінімум із першої половини 2021 року. Таку інформацією на своєму сайті опублікувало Агентство ЄС з питань надання притулку.

Зазначається, що кількість первинних звернень неухильно скорочується з 2024 року. При цьому заяв на надання притулку в ЄС не більшає навіть через війну США та Ізраїлю з Іраном.

Цьогоріч найбільше заявок на надання притулку отримала Франція — близько 69 тисяч. На другому місці Італія — 66 тис. звернень. Іспанія та Німеччина отримали по 55 тис. заявок.

Притулок в Європі найчастіше подавали громадяни Афганістану (майже 39 тис. заявок), Венесуели (близько 33 тис. заявок) та Бангладеш (близько 22 тис. заявок).

В Агентстві кажуть, що дозвіл на притулок отримують приблизно 30% прохачів. В Європейському Союзі іноземцям найчастіше надають статус біженця.

Як відомо, з 2012 року Німеччина посідала перше місце серед країн Євросоюзу щодо кількості звернень за притулком. Тільки за перші шість місяців 2025 року вона віддала лідерство Франції та Іспанії. Це могло відбутися у зв’язку зі скороченням кількості звернень від громадян Сирії після падіння режиму Башара Асада.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що відтепер захист для біженців у ЄС не зможуть отримати військовозобовʼязані українці, які нелегально перетнули кордон.

Українські чоловіки в при в’їзді в країни Євросоюзу тепер повинні показати паспорт зі штампом про законний виїзд з України або документ, який підтверджує звільнення від військової служби чи її проходження.