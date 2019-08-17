Последствия пожара в «Токио Стар», фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n125658-pojar-v-odesskom-otele-v-oblasti-obyavlen-traur-dokument.html

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В Одесской области в воскресенье, 18 августа, объявлен траур по погибшим в результате пожара в гостинице «Токио Стар», который произошел этой ночью.

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Соответствующее распоряжение исполняющего обязанности председателя Одесской ОГА Светланы Шаталовой опубликовано на сайте ведомства.

В день траура на всей территории области будут приспущены государственные флаги на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий учреждений и организаций.

Жертвами пожара в гостинице стали девять человек, еще десять человек пострадали, из них четверо находятся в критическом состоянии.

В отеле находилось много иностранцев. Сейчас представительство МИД в Украине контактирует с ними, чтобы собрать информацию и сообщить семьям и соответствующим дипломатическим учреждениям. Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на Шаталову.

Отмечается, что горсовет Одессы обеспечивает пострадавших в результате пожара горячим питанием, их временно разместят на объектах коммунальной собственности.

С понедельника будет создана межведомственная рабочая группа по мониторингу деятельности аналогичных заведений временного размещения людей на территории Одессы и области, отметила Шаталова.

Напомним, в гостинице «Токио Стар» находились по меньшей мере 29 иностранцев.