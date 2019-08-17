Задержание Грымчака: заместителя министра отправили в Черниговское СИЗО — адвокатhttps://racurs.ua/n125657-zaderjanie-grymchaka-zamestitelya-ministra-otpravili-v-chernigovskoe-sizo-advokat.htmlРакурс
Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака отправили в Черниговский следственный изолятор (СИЗО).
Об этом сообщает издание УНН со ссылкой на Татьяну Матяш — адвоката Грымчака и другого фигуранта этого дела Игоря Овдиенко.
Также эту информацию на своей странице в социальной сети Фейсбук подтвердила жена заместителя министра Юлия Гримчак.
Юру отправили в Черниговское СИЗО. Уже уехали. Спасибо конвою НАБУ! Сегодня стало понятно, что это действительно элитное подразделение, — отметила она.
Также Юлия Гримчак рассказала, что ей удалось пообщаться с мужем, несмотря на запрет прокуроров.
Они куда-то ездили, а мы как раз общались, — отметила она в своем Фейсбуке.
Грымчака и Овдиенко задержали 14 августа по подозрению в вымогательстве взятки. По словам правоохранителей, их поймали с поличным при получении части этих средств в размере 480 тыс. долл. Жена Грымчака это уголовное производство считает политическим заказом.
15 августа фигурантам дела было объявлено подозрение в мошенничестве.
Напомним, Деснянский райсуд Чернигова сегодня исправлял ошибки, допущенные в постановлении об аресте Грымчака.