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Ракурс
Юрій Гримчак, фото: «Радіо Свобода»

Затримання Гримчака: заступника міністра відправили до Чернігівського СІЗО — адвокат

17 сер 2019, 18:28
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Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака відправили до Чернігівського слідчого ізолятора (СІЗО).

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Про це повідомляє видання УНН з посиланням на Тетяну Матяш — адвоката Гримчака та іншого фігуранта цієї справи Ігоря Овдієнка.

Також цю інформацію на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук підтвердила дружина заступника міністра Юлія Гримчак.

Юру відправили в Чернігівське СІЗО. Вже виїхали. Дякую конвою НАБУ! Сьогодні стало зрозуміло, що це дійсно елітний підрозділ, — зазначила вона.

Також Юлія Гримчак розповіла, що їй вдалося поспілкуватися з чоловіком попри заборону прокурорів.

Вони кудись їздили, а ми як раз спілкувалися, — зазначила вона у своєму Фейсбуці.

Гримчака та Овдієнка затримали 14 серпня за підозрою у вимаганні хабара. За словами правоохоронців, їх спіймали на гарячому під час одержання частини цих коштів у розмірі 480 тис. дол. Дружина Гримчака це кримінальне провадження вважає політичним замовленням.

15 серпня фігурантам справи була оголошена підозра у шахрайстві.

Нагадаємо, Деснянський райсуд Чернігова сьогодні виправляв помилки, допущені в ухвалі про арешт Гримчака.


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