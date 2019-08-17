Юрій Гримчак, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n125657-zatrymannya-grymchaka-zastupnyka-ministra-vidpravyly-do-chernigivskogo-sizo-advokat.html

Ракурс

Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака відправили до Чернігівського слідчого ізолятора (СІЗО).

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Про це повідомляє видання УНН з посиланням на Тетяну Матяш — адвоката Гримчака та іншого фігуранта цієї справи Ігоря Овдієнка.

Також цю інформацію на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук підтвердила дружина заступника міністра Юлія Гримчак.

Юру відправили в Чернігівське СІЗО. Вже виїхали. Дякую конвою НАБУ! Сьогодні стало зрозуміло, що це дійсно елітний підрозділ, — зазначила вона.

Також Юлія Гримчак розповіла, що їй вдалося поспілкуватися з чоловіком попри заборону прокурорів.

Вони кудись їздили, а ми як раз спілкувалися, — зазначила вона у своєму Фейсбуці.

Гримчака та Овдієнка затримали 14 серпня за підозрою у вимаганні хабара. За словами правоохоронців, їх спіймали на гарячому під час одержання частини цих коштів у розмірі 480 тис. дол. Дружина Гримчака це кримінальне провадження вважає політичним замовленням.

15 серпня фігурантам справи була оголошена підозра у шахрайстві.

Нагадаємо, Деснянський райсуд Чернігова сьогодні виправляв помилки, допущені в ухвалі про арешт Гримчака.