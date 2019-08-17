Вилучені кошти, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n125656-organizatora-mereji-pidpilnyh-kazyno-vykryly-v-ukrayini-foto.html

Ракурс

Організатора мережі підпільних казино викрили поліцейські.

Loading...

Під час обшуків у 32-річного громадянина були вилучені 17 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Також була припинена діяльність кількох відповідних інтернет-ресурів, за допомогою котрих гравці через мережу інтернет мали доступ до віртуальних ігрових автоматів.

Зазначається, що серверне обладнання та процесингові центри обробки платежів розміщувалися на території Росії, а для легалізації отриманих коштів використовувалися заборонені в Україні платіжні системи.

Офісне приміщення мережі підпільних казино, в котрому здійснювалося віддалене адміністрування веб-ресурсів, обробка звернень клієнтів та контроль за виплатами «виграшів»,

розташовувалося в приватному будинку організатора на території півострова у Київській області.

Під час обшуків в помешканні організатора було вилучено комп’ютерну техніку та записи, які підтверджують злочинну діяльність, а також гроші на суму понад 17 млн грн в гривневому еквіваленті (520 тис. дол. США та 140 тис. євро), зазначають в Нацполіції.

В межах кримінального провадження, відкритого за ст. 203−2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу, встановлюються особи, причетні до цієї протиправної діяльності.

Нагадаємо, в липні правоохоронці повідомляли про викриття підпільного казино, котре діяло в центрі Києва під виглядом караоке. Потрапити до цього грального закладу можна було лише за рекомендаціями та заздалегідь поданою заявкою.