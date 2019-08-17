Изьятые средства, фото: Национальная полиция

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Организатора сети подпольных казино разоблачили полицейские.

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Во время обысков у 32-летнего гражданина были изъяты 17 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Также была приостановлена деятельность нескольких соответствующих интернет-ресурсов, с помощью которых игроки через интернет имели доступ к виртуальным игровым автоматам.

Отмечается, что серверное оборудование и процессинговые центры обработки платежей размещались на территории России, а для легализации полученных средств использовались запрещенные в Украине платежные системы.

Офисное помещение сети подпольных казино, в котором осуществлялось удаленное администрирование веб-ресурсов, обработка обращений клиентов и контроль за выплатами «выигрышей», располагалось в частном доме организатора на территории полуострова в Киевской области.

Во время обысков в квартире организатора были изъяты компьютерная техника и записи, подтверждающие преступную деятельность, а также деньги на сумму более 17 млн грн в гривневом эквиваленте (520 тыс. долл. США и 140 тыс. евро), отмечают в Нацполиции.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 203−2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса, устанавливаются лица, причастные к этой противоправной деятельности.

Напомним, в июле правоохранители сообщали о разоблачении подпольного казино, которое действовало в центре Киева под видом караоке. Попасть в это игорное заведения можно было только по рекомендации и заранее поданной заявке.