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Наслідки пожежі в «Токіо Стар», фото: Національна поліція

Пожежа в одеському готелі: в області оголошено траур (ДОКУМЕНТ)

17 сер 2019, 19:05
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В Одеській області в неділю, 18 серпня, оголошено траур за загиблими внаслідок пожежі в готелі «Токіо Стар», котра сталася цієї ночі.

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Відповідне розпорядження виконувача обов’язків голови Одеської ОДА Світлани Шаталової опубліковане на сайті відомства.

У день жалоби на всій території області будуть приспущені державні прапори на будинках та спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, держпідприємств установ та організацій.

Жертвами пожежі в готелі стали дев’ять осіб, ще десять людей постраждали, з них четверо перебувають у критичному стані.

В готелі перебувало багато іноземців. Зараз представництво МЗС в Україні контактує з ними, щоб зібрати інформацію та повідомити сім’ї і відповідні дипломатичні установи. Про це повідомляє видання «Думская» з посиланням на Шаталову.

Зазначається, що міськрада Одеси забезпечує постраждалих внаслідок пожежі гарячим харчуванням, їх тимчасово розмістять на об'єктах комунальної власності.

З понеділка буде створена міжвідомча робоча група щодо моніторингу діяльності аналогічних закладів тимчасового розміщення людей на території Одеси та області, зазначила Шаталова.

Нагадаємо, у готелі «Токіо Стар» перебували щонайменше 29 іноземців.


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