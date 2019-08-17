Алкоголізм та наркоманія можуть розвиватися внаслідок крихітної генетичної мутації

https://racurs.ua/ua/n125660-rozvytok-alkogolnoyi-zalejnosti-provokuie-kryhitna-genetychna-mutaciya-ucheni.html

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Крихітна генетична мутація може піддавати людей більш високому ризику виникнення алкогольної або наркотичної залежності.

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Про це свідчать результати дослідження, проведеного ученими з Університету Оклахоми, повідомляє видання EurekAlert.

Багато людей запитують: викликана залежність генами людини чи сімейним середовищем. Коротка відповідь — це і те, і інше, — зазначають дослідники.

COMT — це назва гена, який допомагає організму керувати дофаміном, хімічною речовиною, котра виділяється, коли людина вживає алкоголь або приймає наркотики, такі як амфетамін. Дослідники зосередили увагу на невеликій мутації СОМТ. Виявилося, що існує зв’язок між генами людини та негараздами в дитинстві.

Люди з цією мутацією гена COMT вразливіші до впливу стресу в дитинстві, наприклад, до розлучення чи емоційно віддалених батьків. Ця підвищена вразливість часто призводить до вживання алкоголю та наркотиків ще до 15-річного віку, що є одним з найхарактерніших передвісників подальшої залежності.

Неприємності у ранніх етапах життя не роблять усіх алкоголіками, — наголошує доктор Вільям Ловалло з медичного коледжу Університету Оклахоми. — Але це дослідження показало, що люди з цією генетичною мутацією матимуть більш високий ризик звикання, коли вони виростають в умовах стресових ситуацій.

Оскільки ген COMT пов’язаний з тим, наскільки добре працює дофамін в мозку, вплив цієї генетичної мутації особливо показовий.

Ця випадкова мутація впливає на те, як ген COMT прекрасно працює в однієї людини, але не так добре в іншої, — зазначає Ловалло. — Гена залежності не існує, але є гени, які реагують на наше довкілля так, що піддають нас ризику. Ви повинні мати відповідну комбінацію для розвитку факторів ризику.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що вплив нікотину на початку життя провокує залежність у дорослому віці.