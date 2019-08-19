Викрадення дівчини на Житомирщині: затримано озброєного іноземця. Фото: Нацполіція

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Ракурс

Викрадення людини відбулося в місті Коростені Житомирської області: 25-річну місцеву жительку викрав іноземець. Чоловік уже затриманий, у нього вилучено вогнепальну зброю.

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Встановлено, що потерпіла та затриманий познайомилися в Коростені наприкінці 2018 року. Тривалий час вони підтримували стосунки, але через деякий час дівчина вирішила припинити спілкування і виїхати до Києва. Іноземець не став миритися з таким рішенням і почав переслідувати дівчину. Про це сьогодні повідомляє прес-служба Національної поліції.

На початку 2019 року чоловік разом зі своїм спільником прибули за попереднім місцем проживання дівчини у Коростені. Вдома виявилася лише її мати. Підозрюваний погрожував жінці і змусив її зателефонувати доньці та попросила її приїхати, посилаючись на погане самопочуття. Коли потерпіла прибула додому, там на неї чекав переслідувач. Пригрозивши розправою над її матір’ю, він змусив дівчину виїхати разом із ним за кордон.

Українка перебувала за кордоном понад півроку, лише на початку серпня їй вдалося повернутися додому. Вона одразу ж звернулася за допомогою до правоохоронних органів. У рамках оперативних дій було з’ясовано, що підозрюваний також недавно перетнув кордон України.

18 серпня, під час чергової спроби викрадення дівчини, іноземний громадянин був затриманий. Наразі поліція розшукує його спільника. Обом загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється відповідно до ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 147 (утримання заручників) та ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інші незаконні дії, що здійснюються проти волі людини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав про те, що в Іспанії було звільнено 11 українок. Всі дівчата їхали туди для працевлаштування покоївками у готелі, але потрапили у тривале сексуальне рабство.