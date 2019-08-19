Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Інтерв'ю російському телеканалу Філарет пояснив необхідністю. Фото: Информатор

Філарет спробував пояснити своє інтерв’ю російському телеканалу

19 сер 2019, 13:55
999

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет заявив, що дав інтерв’ю російському телеканалу через необхідність говорити правду не тільки друзям, але і ворогам.

Loading...

Священнослужитель зазначив, що вибачився за бесіду з представником ворожого телеканалу, як тільки почав отримувати негативні відгуки. Про це Філарет розповів у інтерв’ю «112 Україна».

За словами Філарета, різка і негативна реакція на його коментарі стала для нього несподіванкою. Сам же патріарх заявляє, що в його діях немає ніякого гріха.

Також священнослужитель зазначив, що серед тих, хто його звинувачував, не було віруючих УПЦ КП, так як він в інтерв’ю говорив правду. Філарет наголосив, що свої вибачення тим, хто його звинуватив, він вже приніс.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Філарет заявив, що екс-президент Петро Порошенко після томосу більше з ним не спілкувався, а також назвав митрополита Православної церкви України (ПЦУ) Єпіфанія невдячним.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

В Генпрокуратурі знайшли «прослушку», в Луценка пов’язують це зі справою проти Ситника (ФОТО)

У кабінеті заступника генпрокурора Стрижевської знайшли спецзасоби для прослуховування. Несанкціоновані слідчі дії речник Луценка пов’язує зі справою проти керівника Антикорупційного бюро Артема Ситника

Новини України
18:20

Зеленський і Нетаньяху дають брифінг після зустрічі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху перебуває в Києві з офіційним візитом. Він вже провів переговори із президентом Володимиром Зеленським, після зустрічі сторони роблять заяви для ЗМІ. Також очікується повідомлення про підписання низки документів

Новини України
13:19
Новини партнерів
Загрузка...