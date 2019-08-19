Інтерв'ю російському телеканалу Філарет пояснив необхідністю. Фото: Информатор

https://racurs.ua/ua/n125704-interv-u-rosiyskomu-telekanalu-filaret-poyasnyv-neobhidnistu.html

Ракурс

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет заявив, що дав інтерв’ю російському телеканалу через необхідність говорити правду не тільки друзям, але і ворогам.

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Священнослужитель зазначив, що вибачився за бесіду з представником ворожого телеканалу, як тільки почав отримувати негативні відгуки. Про це Філарет розповів у інтерв’ю «112 Україна».

За словами Філарета, різка і негативна реакція на його коментарі стала для нього несподіванкою. Сам же патріарх заявляє, що в його діях немає ніякого гріха.

Також священнослужитель зазначив, що серед тих, хто його звинувачував, не було віруючих УПЦ КП, так як він в інтерв’ю говорив правду. Філарет наголосив, що свої вибачення тим, хто його звинуватив, він вже приніс.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Філарет заявив, що екс-президент Петро Порошенко після томосу більше з ним не спілкувався, а також назвав митрополита Православної церкви України (ПЦУ) Єпіфанія невдячним.