Зеленський і Нетаньяху дають брифінг після зустрічі. Фото: KP.UA

https://racurs.ua/ua/n125703-zelenskyy-i-netanyahu-daut-bryfing-pislya-zustrichi-translyaciya.html

Ракурс

Беньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю, вперше за 20 років прилетів до України. Сьогодні вранці його вже прийняв президент Володимир Зеленський.

Loading...

Наразі Зеленский і Нетаньяху дають брифінг. Також очікується підписання низки документів, зокрема, в галузях освіти і науки, сільського господарства та торгівлі.

За словами Зеленського, під час зустрічі сторони обговорили питання війни й оборони, торговельні відносини між Україною та Ізраїлем, зокрема, підписання Угоди про вільну торгівлю.

Президент закликав Ізраїль інвестувати в Україну, зокрема, в розбудову інфраструктури та IT-сферу, а також сприяти зменшенню кількості відмов у в’їзді українців на ізраїльську територію.

У свою чергу Нетаньяху привітав Зеленського з перемогою на виборах, а також заявив, що Україна почала розвиватися вдвічі швидше.

Також прем'єр Ізраїлю запросив президента України до Єрусалиму, візит має відбутися найближчим часом.

Окрім того, було анонсовано нові ізраїльсько-українські проекти в Умані.

Нетаньяху додав, що Україна відіграла надзвичайно важливу роль у відродженні Ізраїлю, а також засудив Голокост, додавши, що це спільна трагедія держав. Сьогодні очікується його участь у меморіальних заходах у Бабиному Яру.