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Ракурс
Зеленский и Нетаньяху дают брифинг после встречи. Фото: KP.UA

Зеленский и Нетаньяху дают брифинг после встречи (ТРАНСЛЯЦИЯ)

19 авг 2019, 13:19
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Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, впервые за 20 лет прилетел в Украину. Сегодня утром его уже принял президент Владимир Зеленский.

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Сейчас Зеленский и Нетаньяху дают брифинг. Также ожидается подписание ряда документов, в частности, в сфере образования и науки, сельского хозяйства и торговли.

По словам Зеленского, в ходе встречи стороны обсудили вопросы войны и обороны, торговые отношения между Украиной и Израилем, в частности, подписание Соглашения о свободной торговле.

Президент призвал Израиль инвестировать в Украину, в частности, в развитие инфраструктуры и IT-сферу, а также способствовать уменьшению числа отказов украинцам в посещении израильской территории.

В свою очередь Нетаньяху поздравил Зеленского с победой на выборах, а также заявил, что Украина начала развиваться вдвое быстрее.

Также премьер Израиля пригласил президента Украины в Иерусалим, визит должен состояться в ближайшее время.

Кроме того, были анонсированы новые израильско-украинские проекты в Умани.

Нетаньяху добавил, что Украина сыграла очень важную роль в возрождении Израиля, а также осудил Холокост, добавив, что это общая трагедия государств. Сегодня ожидается его участие в мемориальных мероприятиях в Бабьем Яру.

Источник: Ракурс


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