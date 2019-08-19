Зеленский и Нетаньяху дают брифинг после встречи. Фото: KP.UA

https://racurs.ua/n125703-zelenskiy-i-netanyahu-daut-brifing-posle-vstrechi-translyaciya.html

Ракурс

Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, впервые за 20 лет прилетел в Украину. Сегодня утром его уже принял президент Владимир Зеленский.

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Сейчас Зеленский и Нетаньяху дают брифинг. Также ожидается подписание ряда документов, в частности, в сфере образования и науки, сельского хозяйства и торговли.

По словам Зеленского, в ходе встречи стороны обсудили вопросы войны и обороны, торговые отношения между Украиной и Израилем, в частности, подписание Соглашения о свободной торговле.

Президент призвал Израиль инвестировать в Украину, в частности, в развитие инфраструктуры и IT-сферу, а также способствовать уменьшению числа отказов украинцам в посещении израильской территории.

В свою очередь Нетаньяху поздравил Зеленского с победой на выборах, а также заявил, что Украина начала развиваться вдвое быстрее.

Также премьер Израиля пригласил президента Украины в Иерусалим, визит должен состояться в ближайшее время.

Кроме того, были анонсированы новые израильско-украинские проекты в Умани.

Нетаньяху добавил, что Украина сыграла очень важную роль в возрождении Израиля, а также осудил Холокост, добавив, что это общая трагедия государств. Сегодня ожидается его участие в мемориальных мероприятиях в Бабьем Яру.