Зеленский и Нетаньяху дают брифинг после встречи (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n125703-zelenskiy-i-netanyahu-daut-brifing-posle-vstrechi-translyaciya.htmlРакурс
Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, впервые за 20 лет прилетел в Украину. Сегодня утром его уже принял президент Владимир Зеленский.
Сейчас Зеленский и Нетаньяху дают брифинг. Также ожидается подписание ряда документов, в частности, в сфере образования и науки, сельского хозяйства и торговли.
По словам Зеленского, в ходе встречи стороны обсудили вопросы войны и обороны, торговые отношения между Украиной и Израилем, в частности, подписание Соглашения о свободной торговле.
Президент призвал Израиль инвестировать в Украину, в частности, в развитие инфраструктуры и IT-сферу, а также способствовать уменьшению числа отказов украинцам в посещении израильской территории.
В свою очередь Нетаньяху поздравил Зеленского с победой на выборах, а также заявил, что Украина начала развиваться вдвое быстрее.
Также премьер Израиля пригласил президента Украины в Иерусалим, визит должен состояться в ближайшее время.
Кроме того, были анонсированы новые израильско-украинские проекты в Умани.
Нетаньяху добавил, что Украина сыграла очень важную роль в возрождении Израиля, а также осудил Холокост, добавив, что это общая трагедия государств. Сегодня ожидается его участие в мемориальных мероприятиях в Бабьем Яру.