Солдат-контрактник под наркотиками устроил стрельбу в Киевской области: есть погибший. Фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/n125702-soldat-kontraktnik-pod-narkotikami-ustroil-strelbu-v-kievskoy-oblasti-est-pogibshiy-foto.html

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Смертельную стрельбу в Киевской области устроил 22-летний старший солдат. Во время трагического инцидента контрактник находился в состоянии наркотического опьянения — он употреблял амфетамин.

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Злоумышленника задержали сразу после стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры.

Установлено, что накануне в Броварском районе в комнате общежития контрактник открыл стрельбу в сторону гражданского. Всего он совершил четыре выстрела, один из которых попал в грудь потерпевшего, а второй — в правую ногу.

Мужчину 1990 года рождения госпитализировали в реанимацию Броварской центральной районной больницы, однако медики не смогли спасти его жизнь.

Оружие, из которого был убит пострадавшего, было кустарно изготовлено.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Расследованием руководит военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины. Если вину солдата докажут, ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

Отметим, что состояние наркотического опьянения военнослужащего было подтверждено протоколом медицинского освидетельствования.

Напомним, в июне пьяный экс-прокурор устроил стрельбу из охотничьего ружья.