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Баскетбольную майку Барака Обамы продали за 120 тыс. долларов. Фото: Газета.Ру

Баскетбольную майку Барака Обамы продали за 120 тыс. долларов (ФОТО)

19 авг 2019, 13:03
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Баскетбольная майка Барака Обамы, которую он носил, когда учился в подготовительной школе Гонолулу на Гавайях, была продана на аукционе за 120 тыс. долл.

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Экс-президент США играл в этой майке под номером «23» в выпускном классе гавайской школы «Пунаху» в Гонолулу. Об этом сообщает BreakingNews.ie.

Инициатором аукциона стал бывший ученик школы, в которой в детстве учился Обама, Питер Нобель. Он на три года младше бывшего президента, сейчас ему 55 лет и он проживает в Сиэтле.

По словам Нобеля, еще в школьное время он заметил баскетбольную майку с номером «23» возле мусорного бака и решил забрать ее. Лишь годы спустя он увидел школьное фото Обамы в этой самой майке.

Баскетбольную майку Барака Обамы продали за 120 тыс. долларов. Фото: BreakingNews

Аукцион был проведен американским аукционным домом Heritage Auctions, который находится в Далласе, штат Техас. Он специализируется на редких товарах для коллекционеров. В аукционном доме сообщили, что детали на рубашке соответствуют той, в которой был сфотографирован Обама.

Майку Обамы продали за 120 тыс. долл. даласскому коллекционеру американских спортивных предметов. Покупатель решил сохранить анонимность.

Часть средств, вырученных от продажи майки, отдадут на потребности школы «Пунаху», в которой учился Обама.


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