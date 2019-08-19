Филарет назвал Епифания неблагодарным и заявил, что Порошенко после томоса с ним не общается. Фото: newsOne

https://racurs.ua/n125700-filaret-nazval-epifaniya-neblagodarnym-i-zayavil-chto-poroshenko-posle-tomosa-s-nim-ne-obschaetsya.html

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Филарет, который является патриархом Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания неблагодарным.

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Патриарх отметил, что именно он помог Епифанию стать предстоятелем, а священнослужитель не общается с ним и не проводит совместные службы. Об этом он заявил в интервью «112 Украина».

Филарет подчеркнул, что такое решение Епифаний принял лично, однако обиды на него он не держит, а Бог все рассудит и накажет кого надо.

Также Филарет прокомментировал отношения с экс-президентом Украины Петром Порошенко. По словам патриарха, после предоставления украинской церкви томоса об автокефалии все общение с политиком прекратилось. Филарет заявил, что Порошенко достиг своей цели и его не интересовало, какой томос получила Украина.

Священнослужитель также встретился с президентом Владимиром Зеленским. По словам Филарета, глава государства обещал поддерживать все церкви, но в церковные дела вмешиваться не станет.

Как ранее сообщалось, Филарет через суд потребовал, чтобы Михайловский Златоверхий собор закрыл свои двери для других церквей.