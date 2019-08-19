Жена израильского премьера оскандалилась в Украине: пренебрегла традициями. Фото: Вести Израиля

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Ракурс

Сара Нетаньяху, супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, устроила разбирательство с пилотами на борту самолета, летевшего в Украину. Кроме того, по прилету она снова оскандалилась, пренебрежительно отнесясь к украинскому национальному приветствию.

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Хлебом и солью встречали в киевском аэропорту чету Нетаньяху, прибывшую в столицу Украины с официальным визитом в ночь на 19 августа. Девушки в национальных костюмах преподнесли каравай иностранцам. Премьер-министр Израиля отломил и попробовал кусочек, после чего передал его супруге, но она бросила хлеб на пол. Об этом свидетельствует видео инцидента, обнародованное в YouTube.

До этого, во время перелета Саре Нетаньяху не понравилось, как ее поприветствовал капитан лайнера. В гневе она даже пыталась попасть в кабину пилотов, после чего им пришлось во второй раз поприветствовать на борту чету Нетаньяху, акцентировав внимание на супруге премьера.

Как сообщают «Вести Израиля», в канцелярии главы правительства, комментируя инцидент, отметили, что имело место недоразумение, которое незамедлительно было решено.

Между тем напомним, что в июне этого года Сару Нетаньяху признали виновной в коррупции. Жена израильского премьера подписала соглашение о признании вины, благодаря чему избежала сурового наказания, а получила лишь штраф в размере 55 тыс. шекелей (около 400 тыс. грн). Судебное разбирательство в деле о мошенничестве в отношении Сары Нетаньяху длилось около четырех лет.