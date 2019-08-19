Отчет американской разведки о Чернобыльской катастрофе рассекретили спустя 33 года. Фото: Ivona - bigmir)net

https://racurs.ua/n125698-otchet-amerikanskoy-razvedki-o-chernobylskoy-katastrofe-rassekretili-spustya-33-goda.html

Ракурс

Разведка США рассекретила отчет о взрыве реактора четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Отчет от 2 мая 1986 года рассекретили в этот понедельник спустя 33 года.

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Тогда американская сторона отметила, что взрыв несет опасность для людей и экологии, а также подчеркнула, что советские данные в научных кругах назвали ерундой. Отчет для госсекретаря того времени Джорджа Шульца составил Мортон Абрамовиц. Об этом сообщается в документе, передают «Буквы».

Согласно американским данным, во время дневной смены на реакторе должны были работать около 100 сотрудников АЭС, а ночью их количество уменьшилось до 25−30. Из-за близости двух энергоблоков, в момент взрыва возле реактора находились не менее сотни человек из третьего и четвертого блоков.

По информации разведчиков, число погибших в результате техногенной катастрофы в официальных документах приуменьшили в 50 раз, а все, кто были рядом с четвертым энергоблоком, или погибли сразу, или получили смертельную для человека дозу радиации.

Американцы заявили, что эвакуацию не провели сразу после взрыва, а власти специально преуменьшили последствия трагедии.

Отметим, что в августе этого года эксперты отметили опасность разрушения саркофага над четвертым энергоблоком. Так как сооружение держится лишь под собственной тяжестью, его необходимо разобрать и заменить до 2023 года.

Как ранее сообщал «Ракурс», американский сериал о событиях в Чернобыле получил 19 телевизионных номинаций.