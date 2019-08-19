Украина не соответствует требованиям фискальной прозрачности США. Фото: UAinfo

https://racurs.ua/n125697-ukraina-ne-sootvetstvuet-trebovaniyam-fiskalnoy-prozrachnosti-gosdep.html

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США внесли Украину в список 67 стран, которые не соответствуют требованиям минимальной фискальной прозрачности. В отчете Государственного департамента проанализирована работа 140 правительств стран, которым США предоставляли финпомощь с 1 января до 31 декабря 2018 года. В их числе была и Украина.

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Фискальная политика Украины оказалась недостаточно прозрачной, сообщает «ЛИГА.net» со ссылкой на отчет Госдепартамента.

В связи с этим США дали Украине несколько советов по улучшению фискальной прозрачности. В частности, в госбюджете необходимо детализировать отчисления госпредприятиям и суммы, полученные от госкомпаний, обеспечить контроль всех внебюджетных счетов, вести бухучет по международным стандартам и контролировать подлинность выданных на добычу природных ресурсов лицензий, чтобы исключить коррупцию.

Однако в отчете указаны и позитивные изменения в Украине. Среди них — доступность информации о бюджете и долговых обязательствах, соблюдение правительством сроков по всем отчетам и переход на международные стандарты бухгалтерского учета для бюджета, хотя этот процесс еще не завершен.

Странами, соответствующими минимальным нормам фискальной прозрачности, по мнению США, являются Грузия, Армения, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Албания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Словакия, Чехия, Хорватия, Греция, Венгрия, Израиль, Афганистан и Кыргызстан.

Подобные отчеты Госдеп составляет каждый год. После этого США организовывают диалоги с правительствами «непрозрачных» стран о необходимости улучшения ситуации в налогово-бюджетной сфере.