Заявления об отставке членов команды Зеленского не нашли в ОП. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n125696-zayavleniya-ob-otstavke-chlenov-komandy-zelenskogo-ne-nashli-v-op-dokument.html

Ракурс

В Офисе президента Украины не могут найти заявления об отставке всех членов команды. О наличии соответствующих документов заявлял президент Владимир Зеленский после скандала с отставкой председателя ОП Андрея Богдана.

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Срок рассмотрения информационного запроса о предоставлении копий соответствующих заявлений продлили до 20 рабочих дней, так как не могут пока предоставить эти данные. Об этом сообщили «Українські новини».

Также в департаменте доступа к публичной информации отметили, что отсутствует представление Кабинета министров об освобождении от должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Среди документов, которые с начала августа не могут предоставить по информационным запросам оказались также: законопроект о рынке земли, о котором заявлял президент, и программа визита украинской делегации, которая с Зеленским была в Турции во время его визита 7−8 августа.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Офисе президента рассказали, почему блокируют финансирования местных бюджетов.