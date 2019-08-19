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Ракурс
Заяви про відставку членів команди Зеленського не знайшли в ОП. Фото: UA.News

Заяви про відставку членів команди Зеленського не знайшли в ОП (ДОКУМЕНТ)

19 сер 2019, 11:08
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В Офісі президента України не можуть знайти заяви про відставку усіх членів команди. Про наявність відповідних документів заявляв президент Володимир Зеленський після скандалу з відставкою голови ОП Андрія Богдана.

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Строк розгляду інформаційного запиту про надання копій відповідних заяв подовжили до 20 робочих днів, так як не можуть наразі надати ці дані. Про це повідомили «Українські новини».

Також у департаменті доступу до публічної інформації зазначили, що відсутнє подання Кабінету міністрів про звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.

У Зеленського не можуть надати копії заяв про відставку членів команди. Фото: УН

Серед документів, які з початку серпня не можуть надати за інформаційними запитами виявилися також: законопроект про ринок землі, про який заявляв президент, та програма візиту української делегації, яка з Зеленським була у Туреччині під час його візиту 7−8 серпня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Офісі президента розповіли, чому блокують фінансування місцевих бюджетів.


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