Заяви про відставку членів команди Зеленського не знайшли в ОП. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n125696-zayavy-pro-vidstavku-chleniv-komandy-zelenskogo-ne-znayshly-v-op-dokument.html

Ракурс

В Офісі президента України не можуть знайти заяви про відставку усіх членів команди. Про наявність відповідних документів заявляв президент Володимир Зеленський після скандалу з відставкою голови ОП Андрія Богдана.

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Строк розгляду інформаційного запиту про надання копій відповідних заяв подовжили до 20 робочих днів, так як не можуть наразі надати ці дані. Про це повідомили «Українські новини».

Також у департаменті доступу до публічної інформації зазначили, що відсутнє подання Кабінету міністрів про звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.

Серед документів, які з початку серпня не можуть надати за інформаційними запитами виявилися також: законопроект про ринок землі, про який заявляв президент, та програма візиту української делегації, яка з Зеленським була у Туреччині під час його візиту 7−8 серпня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Офісі президента розповіли, чому блокують фінансування місцевих бюджетів.