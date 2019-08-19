Русанівська протока в Києві забруднена фекаліями через незаконні врізки у колектори. Фото: Мінекології

https://racurs.ua/ua/n125695-rusanivska-protoka-v-kyievi-zabrudnena-fekaliyamy-cherez-nezakonni-vrizky-u-kolektory.html

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Русанівська протока в Києві, в якій виявили фекалії, зазнає токсичного забруднення внаслідок зливу неочищених стоків через несанкціоновані врізки до технічних колекторів.

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Такі роз’яснення сьогодні надала прес-служба комунального підприємства «Київводоканал».

Зазвичай у річку скидаються води, за допомогою яких промиваються фільтри, котрі очищують питну воду. Можливі забруднення, які потрапляють до річки разом із такою водою, є продуктами природного походження й не несуть шкоди довкіллю, стверджують у «Київводоканалі».

Але, як наголошено в повідомленні, після скарг на забруднення Русанівської протоки неочищеними фекаліями комунальники провели обстеження місцевості, під час якого виявили несанкціоновані фекальні врізки до технічних колекторів. Саме через ці врізки до Русанівської протоки потрапляють неочищені стоки, які містять масу шкідливих речовин.

У «Київводоканалі» заявили, що завтра, 20 серпня, відбудеться відключення виявлених незаконних врізок у колектори з метою усунення джерел забруднення Русанівської протоки.

Окрім того, комунальники повідомили, що в 2020—2021 роках на Деснянській водопровідній станції буде збудовано споруди для очищення промивних вод за вдосконаленою технологією.