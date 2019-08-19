Русановский пролив в Киеве загрязнен фекалиями из-за незаконных врезок в коллекторы. Фото: Минэкологии

https://racurs.ua/n125695-rusanovskiy-proliv-v-kieve-zagryaznen-fekaliyami-iz-za-nezakonnyh-vrezok-v-kollektory.html

Ракурс

Русановский пролив в Киеве, в котором обнаружили фекалии, подвержен токсичному загрязнению в результате слива неочищенных стоков через несанкционированные врезки в технические коллекторы.

Loading...

Такие разъяснения сегодня предоставила пресс-служба коммунального предприятия «Киевводоканал».

Обычно в реку сбрасываются воды, с помощью которых промываются фильтры, очищающие питьевую воду. Возможные загрязнения, которые попадают в реку вместе с такой водой, являются продуктами естественного происхождения и не несут вреда окружающей среде, утверждают в «Киевводоканале».

Но, как отмечается в сообщении, после жалоб на загрязнение Русановского пролива неочищенными фекалиями коммунальщики провели обследование местности, во время которого обнаружили несанкционированные фекальные врезки в технические коллекторы. Именно через эти врезки в Русановский пролив попадают неочищенные стоки, содержащие массу вредных веществ.

В «Киевводоканале» заявили, что завтра, 20 августа, будет осуществлено отключение выявленных незаконных врезок в коллекторы с целью устранения источников загрязнения Русановского пролива.

Кроме того, коммунальщики сообщили, что в 2020—2021 годах на Деснянской водопроводной станции будут построены сооружения для очистки промывных вод по усовершенствованной технологии.