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Ракурс
Русановский пролив в Киеве загрязнен фекалиями из-за незаконных врезок в коллекторы. Фото: Минэкологии

Русановский пролив в Киеве загрязнен фекалиями из-за незаконных врезок в коллекторы

19 авг 2019, 10:51
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Русановский пролив в Киеве, в котором обнаружили фекалии, подвержен токсичному загрязнению в результате слива неочищенных стоков через несанкционированные врезки в технические коллекторы.

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Такие разъяснения сегодня предоставила пресс-служба коммунального предприятия «Киевводоканал».

Обычно в реку сбрасываются воды, с помощью которых промываются фильтры, очищающие питьевую воду. Возможные загрязнения, которые попадают в реку вместе с такой водой, являются продуктами естественного происхождения и не несут вреда окружающей среде, утверждают в «Киевводоканале».

Но, как отмечается в сообщении, после жалоб на загрязнение Русановского пролива неочищенными фекалиями коммунальщики провели обследование местности, во время которого обнаружили несанкционированные фекальные врезки в технические коллекторы. Именно через эти врезки в Русановский пролив попадают неочищенные стоки, содержащие массу вредных веществ.

В «Киевводоканале» заявили, что завтра, 20 августа, будет осуществлено отключение выявленных незаконных врезок в коллекторы с целью устранения источников загрязнения Русановского пролива.

Кроме того, коммунальщики сообщили, что в 2020—2021 годах на Деснянской водопроводной станции будут построены сооружения для очистки промывных вод по усовершенствованной технологии.

Источник: Ракурс


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