Свитолина вернулась в топ-5 лучших теннисисток мира рейтинга WTA. Фото: БТУ

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Ракурс

Известная украинская спортсменка Элина Свитолина снова вошла в пятерку лучших теннисисток мира по рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Первая ракетка Украины впервые с марта смогла значительно усилить свои позиции. Последние достижения Свитолиной на корте позволили ей подняться на две ступеньки выше, ведь раньше она занимала седьмое место в рейтинге. Об этом сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.

Отметим, что Свитолина обошла своих ближайших конкуренток Петру Квитову (Чехия) и Кики Бертенс (Нидерланды).

В марте этого года Свитолина также попала в топ-5 после безумной победы, когда она вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Тогда спортсменка побила свой собственный и национальный рекорды.

В топ лучших теннисисток вошли еще две украинки. Даяна Ястремская заняла 32-е место, а Леся Цуренко на 35-й строчке рейтинга WTA.

Как ранее сообщал «Ракурс», Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе спортсменке из Греции Марии Саккаре.