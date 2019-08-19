https://racurs.ua/n125693-strashnoe-dtp-v-indii-pogibli-13-chelovek-i-dva-desyatka-poluchili-raneniya-video.html

Ракурс

Страшное ДТП произошло в центральном штате Индии Махараштра. В результате аварии погибли по меньшей мере 13 человек и еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Состояние двух раненых врачи оценивают как тяжелое.

Loading...

Трагический инцидент произошел накануне около 22.30 вечера по местному времени. По данным полиции, государственный автобус с пассажирами ехал из одного села в другое, когда в него врезался грузовик. Об этом сообщает местное издание Hindustan Times.

Грузовой автомобиль повредил автобус почти по всей его длине. Отметим, что 11 человек погибли сразу на месте ДТП.

Всех погибших доставили в центр первичной медицинской помощи для вскрытия, а пострадавшие сейчас находятся в местной больнице в городе Дхуле.

Правоохранители начали расследование этого инцидента, однако детали и причины трагедии пока установить не удалось.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях в Одесской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения трех автомобилей погибли четверо человек.