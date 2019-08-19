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Ракурс

Страшна ДТП в Індії: загинули 13 осіб і два десятки отримали поранення (ВІДЕО)

19 сер 2019, 10:12
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Страшна ДТП сталася у центральному штаті Індії Махараштра. В результаті аварії загинули щонайменше 13 осіб і ще 23 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості. Стан двох поранених лікарі оцінюють як важкий.

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Трагічний інцидент стався напередодні близько 22.30 вечора за місцевим часом. За даними поліції, державний автобус з пасажирами їхав з одного села в інше, коли у нього врізалась вантажівка. Про це повідомляє місцеве видання Hindustan Times.

Вантажний автомобіль пошкодив автобус майже по всій його довжині. Зазначимо, що 11 осіб загинули одразу на місці транспортної пригоди.

Усіх загиблих доставили до центру первинної медичної допомоги для розтину, а постраждалі наразі перебувають у місцевій лікарні у місті Дхула.

Правоохоронці почали розслідування цього інциденту, однак деталі та причини трагедії поки встановити не вдалось.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями в Одеській області трапилась смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення трьох авто загинули четверо осіб.


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